AK Parti MKYK’ya giren Haydar Ali Yıldız’ın siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Haydar Ali Yıldız, 2 Şubat 1971’de (54 yaşında) Rize’nin Güneysu ilçesinde doğmuş, Türk siyasetçi ve hukukçudur. AK Parti’nin çeşitli kademelerinde önemli görevler üstlenen Yıldız, 2019 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilmiştir.

Eğitim ve hukuk kariyeri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olan Yıldız, siyasi kariyerine başlamadan önce hukuk alanında çalışmalar yürütmüştür.

Siyasi kariyeri

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Birim Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2002 Genel Seçimleri ve 2004 Yerel Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2004-2009 yılları arasında AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, 2009’da ise AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. 2010 Referandumu, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak görev almıştır.

2015 yılında 25. ve 26. dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almıştır.

Okçular Vakfı ve sivil toplum çalışmaları

Haydar Ali Yıldız, geleneksel Türk sporları ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla faaliyet gösteren Okçular Vakfı’nın kurucu başkanı olmuştur. Aynı zamanda vakfın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

Beyoğlu Belediye Başkanlığı

2019 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Yıldız, ilçede çeşitli kentsel dönüşüm ve sosyal projeleri hayata geçirmiştir.

Özel hayatı

Haydar Ali Yıldız, evli ve üç çocuk babasıdır.