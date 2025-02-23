AK Parti MKYK’ya giren Hilmi Türkmen'in siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hilmi Türkmen, 1 Mart 1973'te (52 yaşında) Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde doğdu. İlköğretimini Şalpazarı’nda tamamladıktan sonra hafızlık eğitimi aldı. Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında Üsküdar’da serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı.

Hilmi Türkmen'in siyasi kariyeri

Hilmi Türkmen, siyaset hayatına 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları’nda başladı. Fazilet Partisi’nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti’nin kuruluş süreciyle birlikte Üsküdar İlçe Teşkilatı’nda görev aldı. 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı. 2003-2004 yıllarında ise Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

2004-2014 yılları arasında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı. Bu süreçte TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi), Gezici Anaokulu, Kadın El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi (KÜP), Kandilli El Sanatları Merkezi, Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Çavuşdere Dönüşüm Projesi gibi önemli sosyal ve kentsel projelere öncülük etti.

Özel hayatı

Hilmi Türkmen, evli ve dört çocuk babasıdır. Hafız olan Türkmen, aynı zamanda iki torun sahibidir. Çeşitli STK’larda kurucu ve yönetici olarak görev almış, Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok sosyal projeye katkıda bulunmuştur.