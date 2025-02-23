AK Parti MKYK’ya giren İdris Nebi Hatipoğlu'nun siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

İdris Nebi Hatipoğlu, 17 Şubat 1974’te Eskişehir’de doğmuş bir Türk iş insanı ve siyasetçidir. 28. dönem TBMM AK Parti Eskişehir milletvekilidir.

Eğitim ve Kariyeri

Hatipoğlu, 1951'de Bulgaristan'dan Eskişehir'e yerleşen Hatipoğlu ailesinin üyesidir. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra, bir süre Ankara'da Bilkent Üniversitesi’nde yüksek öğrenim görmüştür. Muhasebe önlisansını aldıktan sonra, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1995 yılından itibaren cam ve plastik yapı elemanları alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapmıştır. Europen adlı firma, 2022’de Eskişehir’de halka arz edilen ilk firma olmuştur. Ayrıca 2021 yılında Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak medya sektörüne adım atmıştır. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü’nün başkanlığını üstlenmiş, Eskişehirspor’un Süper Lig’e yükselmesine katkı sağlamıştır.

Siyasi kariyeri

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı olarak seçilen Hatipoğlu, 28. dönem TBMM’ye milletvekili olarak girmiştir. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görev almıştır. 2 Kasım 2023 tarihinde İYİ Parti’den istifa etmiş, 7 Kasım 2023 tarihinde ise AK Parti’ye katılmıştır.