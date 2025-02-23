AK Parti MKYK’ya giren Kürşad Zorlu'nun siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kürşad Zorlu, 9 Nisan 1977’de Yozgat’ın Yerköy ilçesinde doğmuş bir Türk siyasetçi, akademisyen ve yazardır. İlk, orta ve lise öğrenimini Yerköy’de tamamlayan Zorlu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Akademik kariyer

Kürşad Zorlu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında profesör unvanına sahiptir. Ayrıca, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmıştır. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuş, Kasım 2019’da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır. Yönetim ve strateji alanlarında doçent unvanı almış olan Zorlu, Türk Dünyası konusunda çok sayıda makale ve belgesel hazırlamış ve bu alanda uluslararası ödüller kazanmıştır.

Siyasi kariyer

Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla tanınan Kürşad Zorlu, gazetecilik kariyerine de sahip olup; Yeniçağ, Vatan ve Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Babası Bahri Zorlu, 1994-2004 yılları arasında MHP’den Yerköy Belediye Başkanlığı yapmıştır. 19 Ekim 2022’de İYİ Parti’ye katılan Zorlu, aynı gün İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanlığına getirilmiş, 3 Mayıs 2024’e kadar bu görevini sürdürmüştür. 2023 yılında yapılan 3. İYİ Parti Olağan Kurultayı sonrasında İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı olarak atanmıştır. Ancak, 2 Ocak 2025 tarihinde İYİ Parti’den istifa ederek, 21 Ocak 2025’te AK Parti’ye katılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetini takmıştır.

Ödülleri ve başarıları

Kürşad Zorlu, Kazakistan-Türkiye Üstün Hizmet Madalyası (2016), Ahmet Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü (2010) ve İsmail Gaspıralı Türk Dünyası Ödülü (2015) gibi önemli ödüllerin sahibidir.

İngilizce ve Kazakça bilen Kürşad Zorlu, evli ve üç çocuk babasıdır.