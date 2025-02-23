AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil'in siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mesut Özil, 15 Ekim 1988'de Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğmuş, Türk kökenli bir ailenin çocuğudur. Futbol kariyerine küçük yaşlarda başlamış ve büyük başarılara imza atmıştır. 7 Haziran 2019’da, hayatını Amine Gülşe ile birleştirdiği düğün törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştır. Özil, 2 kız çocuğu babasıdır.

Futbol kariyeri

Mesut Özil, futbola Schalke 04 altyapısında başlamış ve burada önemli yetenekler gösterdi. SV Werder Bremen'de geçirdiği dönemde büyük başarılar yakalayarak, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti ve Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de üç sezon boyunca büyük başarılar elde etti ve ardından 2013 yılında Arsenal’a transfer oldu.

Arsenal'da uzun yıllar forma giyen Özil, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye dönüş yaptı. 2022'de Fenerbahçe’den ayrılan Özil, kısa bir süre Başakşehir’de oynadı ve ardından 22 Mart 2023 tarihinde futbolu resmen bıraktığını açıkladı.

Almanya milli takımı başarıları

Almanya Milli Takımı'nda 92 maçta forma giyen Mesut Özil, 23 gol ve 40 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Özil, 2014 FIFA Dünya Kupası zaferinde önemli bir rol üstlenerek uluslararası futbol arenasında adından söz ettirdi.

Mesut Özil, 23 Şubat 2025 tarihinde AK Parti'ye katıldı ve AK Parti MKYK üyesi oldu.