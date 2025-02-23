AK Parti MKYK’ya giren Mustafa Demir'in siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mustafa Demir, 1959 yılında (66 yaşında) Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde doğdu.

Orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi programında tamamladı.

2004-2018 yılları arasında üç dönem Fatih Belediye Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda dönemsel olarak Haliç Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü. 2013-2016 yılları arasında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Siyasi kariyerine 2001 yılında AK Parti İstanbul İl Kurucu Üyesi olarak başladı. 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2018 genel seçimlerinde AK Parti’den İstanbul Milletvekili seçildi. 27. Dönemde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeliği ile Türkiye–Slovakya Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde yeniden AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

İngilizce bilen Mustafa Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.