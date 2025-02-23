AK Parti MKYK’ya giren Mustafa Hulki Cevizoğlu'nun siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mustafa Hulki Cevizoğlu, 1 Mayıs 1958'de Giresun'un Tirebolu ilçesinde doğmuş, Türk akademisyen ve gazetecidir. Baba adı Avni, anne adı ise Emine'dir. Eğitim hayatı boyunca birçok alanda derinleşen Cevizoğlu, farklı disiplinlerdeki çalışmalarıyla dikkat çekmiştir.

Eğitim hayatı ve akademik kariyer

Mustafa Hulki Cevizoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) mezunu olup, İşletme alanında (özelleştirme üzerine) yüksek lisans yapmıştır. Arel Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji (kitle psikolojisi üzerine) yüksek lisansını tamamlamış, Maltepe Üniversitesi'nde Sosyoloji alanında "Yeni Toplumsal Hareketler" tezini yazarak doktora yapmıştır. Ayrıca, Ankara Üniversitesi'nde Felsefe ve Din Bilimleri üzerine yaptığı doktora çalışmasıyla "Toplumsal Denetim Aygıtları" konusuna odaklanmıştır. Cevizoğlu, ayrıca Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve DTCF’de Astronomi ve Felsefi Antropoloji alanlarında da özel öğrenci olarak doktora eğitimi almıştır.

Gazetecilik ve yayıncılık kariyeri

Mustafa Hulki Cevizoğlu, yazılı ve görsel medyada önemli görevler üstlenmiştir. 1.200'den fazla canlı yayınlanan “Ceviz Kabuğu” programının sunuculuğunu ve yorumculuğunu yapmıştır. Popüler Bilim dergisinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olan Cevizoğlu, 30. yılına giren dergideki katkılarıyla bilim ve medya dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Cevizoğlu’nun, çoğunluğu üniversitelerden olmak üzere 100'ün üzerinde basın ödülü bulunmaktadır.

Mustafa Hulki Cevizoğlu, 54 kitabı, 1.100'den fazla gazete köşe yazısı ve ulusal ile uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda makale ve kitap bölümü ile edebiyat ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Başkent Üniversitesi, Arel Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitelerinde ders vererek genç akademisyenlere rehberlik etmiştir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Mustafa Hulki Cevizoğlu, orta düzeyde Japonca da bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.