AK Parti MKYK’ya giren Mustafa Nedim Yamalı'nın siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mustafa Nedim Yamalı, 1961 doğumlu Türk siyasetçi ve diş hekimidir. 28. Dönem TBMM Ankara milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Eğitim ve kariyer başlangıcı

Mustafa Nedim Yamalı, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. Diş hekimi olarak meslek hayatına başlayan Yamalı, siyasete olan ilgisini 2001 yılında AK Parti'nin kurucularından biri olarak hayata geçirmiştir.

Siyasi kariyeri

2001-2003 yılları arasında AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2014-2018 yılları arasında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevini yürütmüş, partinin yerel teşkilatındaki önemli görevlerde bulunmuştur.

Gelecek Partisi'nin kurucularından biri olarak, partinin Siyasi İşler Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ancak, 24 Aralık 2024 tarihinde Gelecek Partisi'nden istifa ederek, 25 Aralık 2024 tarihinde tekrar AK Parti'ye katılmıştır.

Bugün, 28. Dönem TBMM Ankara milletvekili olarak siyasi kariyerini sürdürmektedir.