AK Parti MKYK’ya giren Nihat Zeybekci'nin siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961’de Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Beldesi’nde dünyaya geldi.

Tütün işçiliği yapan bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşlarda çalışma hayatıyla tanışan Zeybekçi ilk ve orta öğrenimini Tavas’ta, lise eğitimini ise devlet parasız yatılı olarak Kütahya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Üniversite eğitimi sırasında bir dış ticaret firmasında çalışarak deneyim kazanan Zeybekci, profesyonel iş hayatına İstanbul’da özel sektörde başladı. Denizli’de bir tekstil firmasında ihracat müdürlüğü yaptıktan sonra 1994 yılında kendi şirketi olan Turkuaz Tekstil’i kurdu. Bugün 1.200 çalışanı bulunan şirketleri, tekstil, otomotiv, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

İş dünyasındaki tecrübelerinin ardından sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı. Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği ve Denizli Platform Sözcülüğü gibi görevlerde bulundu. 2004-2011 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. Aynı dönemde Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevlerini yürüttü. 2009-2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.

2011 genel seçimlerinde AK Parti’den Denizli Milletvekili seçildi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62, 63 ve 65. hükûmetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev aldı. 8 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği’ne atandı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 7 Ekim 2023’te gerçekleşen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçildi. Ardından AK Parti MYK’da Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Özel hayatı

İleri seviyede İngilizce ve Almanca bilen Nihat Zeybekci, Ayşen Zeybekci ile evli olup dört çocuk babasıdır.