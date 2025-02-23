AK Parti MKYK’ya giren Serap Yazıcı Özbudun'un siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Serap Yazıcı Özbudun, 1962 doğumlu Türk Anayasa Hukuku profesörü ve TBMM 28. Dönem Antalya milletvekili olarak tanınan önemli bir akademisyen ve siyasetçidir.

İlk yılları ve eğitimi

Ankara'da doğan Serap Yazıcı Özbudun, on üç yaşında ailesiyle birlikte geçirdiği ve annesinin hayatını kaybettiği trafik kazasında görme yetisini kaybetmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1991-1992 yıllarında İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nde "Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş" konulu bir programda eğitim almıştır. 1995 yılında ise doktora çalışmalarını tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanını almıştır.

Kariyeri

Yazıcı Özbudun, 1998-2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yapmış ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. 2009 yılında "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" ve "Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine" başlıklı çalışmalarıyla profesörlük unvanını elde etmiştir.

2020 yılında Gelecek Partisi'ne katılarak, partinin 1. Olağan Kongresi'nde İnsan Hakları Başkanı olarak atanmıştır. 22 Şubat 2025'te Gelecek Partisi'nden istifa eden Yazıcı Özbudun, 23 Şubat 2025'te AK Parti'ye katılmış ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştır.