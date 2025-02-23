AK Parti MKYK’ya giren Seyithan İzsiz'in siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Seyithan İzsiz, 1976 yılında Van'ın Çatak ilçesinde doğmuş bir iş insanı, siyaset bilimci ve aktif siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Kariyeri ve sivil toplum faaliyetleri

İzsiz, iş hayatının yanı sıra siyasette ve sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar aktif görevler almıştır. Van Federasyonu Başkanlığı, Beylikdüzü Gönüllüleri Vakfı Kurucu Başkanlığı ve İstanbul Doğu-Güneydoğu Üst Çatı Platformu Kurucu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2014 yılında Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmiş ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Komite Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

Orta düzeyde İngilizce bilen İzsiz, evli ve 3 çocuk babasıdır.