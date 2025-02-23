AK Parti MKYK’ya giren Ünal Karaman'ın siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966’da Konya’da doğmuş, eski Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Ayrıca, 28. Dönem Konya Milletvekili olarak siyasi kariyerini de sürdürmektedir.

Futbolculuk kariyeri

Ünal Karaman, futbolculuk kariyerine Konyaspor’un genç takımında başladı. 1984’te Gaziantepspor’a transfer olan Karaman, burada Türkiye millî futbol takımı forması giymeyi başardı. 1987’de Malatyaspor’a geçtikten sonra 1988 yılında lig üçüncülüğü yaşadı. 1990’da Trabzonspor’a transfer olan Karaman, bu kulüpte kariyerinin büyük bir kısmını geçirdi. 1999’da MKE Ankaragücü’ne transfer oldu ve burada bir yıl futbol oynadıktan sonra 2000 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra, 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımında yardımcı antrenörlük yaptı. 2005 yılında ümit millî takımının teknik direktörü oldu. 2007 yılında Konyaspor’un başına geçen Karaman, 2008’de MKE Ankaragücü’ne geçti fakat burada sadece birkaç ay görev yaptı. Konyaspor’a yeniden dönen Karaman, 2009’da Trabzonspor’a sportif direktör olarak atandı. 2010’da Trabzonspor’un teknik direktör yardımcısı oldu ve 2013’te sportif direktörlük görevine geri döndü ancak 2013’te görevinden istifa etti.

2014-2015 sezonunda Adana Demirspor’un başında, ardından 2016’da Şanlıurfaspor ile anlaşarak 1. Lig’de mücadele etti. 2018’de Trabzonspor’un teknik direktörü oldu ancak 2020’de görevinden ayrıldı. Ardından Çaykur Rizespor ve Göztepe’de de teknik direktörlük yaptı.

Siyasi kariyer

Ünal Karaman, 21 Mart 2023’te İYİ Parti’den Konya milletvekili adaylığını açıkladı. 9 Nisan 2023’te birinci sıradan Konya milletvekili adayı gösterilen Karaman, 14 Mayıs 2023 Türkiye genel seçimlerinde Konya milletvekili olarak seçildi. 20 Ocak 2025’te İYİ Parti’den istifa etti ve 23 Şubat 2025’te AK Parti’ye katılarak AK Parti MKYK üyesi oldu.