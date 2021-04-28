AK Parti: Muhalefetin tavrı Biden'ı cesaretlendirmiştir

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınayan bildirinin kabul edildiğini belirterek, ABD tarafından adeta bir şantaj malzemesine dönüştürülen bu konunun tüketildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile 24 Nisan'dan önce yaptığı telefon görüşmesinde hem ABD'deki FETÖ varlığının hem de ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK ve PYD'ye verdiği desteğin sona erdirilmesi noktasında net bir mesaj ilettiğini anlatan Akbaşoğlu, Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla ilgili de, "Cumhurbaşkanımız, Biden'a gerekli dersi vermiştir." dedi.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partilerinin grup toplantılarında yaptığı konuşmaları eleştirerek şunları söyledi:

"Her iki genel başkanın konuşmalarının tamamı değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo içler acısıdır. Muhalefet, Türkiye'nin yumuşak karnı haline gelmemiş olsaydı, zaten Biden böyle bir karar almaya asla cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı, Biden'ı cesaretlendirmiştir. O nedenle soykırım kararı alınması noktasında bir sonuç, muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır."