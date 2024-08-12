AK Parti MYK bugün toplanıyor: Gündemde neler olacak?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantıda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili "yok hükmünde" kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in ziyaret etmesinin tartışma yarattığı Gezi davası tutuklusu Osman Kavala’nın durumunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı “7 Bölge 7 Bin Cemre” projesi hakkında bilgilendirme yapacak. Proje ile Türkiye’nin 7 bölgesinde 7 bin genç Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde; deprem, sel, yangın, heyelan vb. afet konularında gönüllü olarak eğitim almıştı.

Ekonomide yeni dönem görüşülecek

AK Parti MYK toplantısında, ekonomideki son durumda değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.

Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak.

MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor.