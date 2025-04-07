AK Parti MYK toplandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, saat 15.15’te parti genel merkezinde başladı.

Geniş bir gündemle toplanan MYK’da, iç ve dış gelişmeler başta olmak üzere pek çok kritik konu ele alınıyor.

Toplantının ana başlıkları arasında, siyasetteki sıcak gelişmeler, güvenlik konuları, ekonomideki son durum ile küresel ve bölgesel gelişmeler öne çıkıyor.

Gündemde öne çıkan başlıklar şöyle:

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrıları, MYK’nın siyasi değerlendirme başlıkları arasında yer alıyor.

ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin ticari ilişkilere olası etkileri masaya yatırılacak. Bu kararın ihracatçılara yansımasının en aza indirilmesi için alınabilecek önlemler de toplantının gündeminde.

Bölgesel gelişmeler başlığı altında ise, İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginlik değerlendirilecek.