AK Parti MYK'da gündeme gelen anket! Erdoğan o öneriye çok sinirlendi

AK Parti’nin gençlerle ilgili yaptırdığı son anket Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) tartışma konusu oldu. Gençlik Kolları'nın yaptırdığı kamuoyu yoklamasında gençlere "siyasi kimlikleri" soruldu. Gençlerin yanı ise ezici çoğunlukla "Atatürkçü" olmuştu. İkinci yanıt ise "Milliyetçi" olarak öne çıkmıştı.

AK Parti anketi önceki gün yapılan MYK’da değerlendirildi. Türkiye gazetesinin haberine göre; anket tartışıldığı surada bir MYK üyesi, “Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım” çıkışı yaptı. AK Parti yöneticisinin bu sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sinirlendiği ve kızdığı iddia edildi.

AK Parti'ye geçişler sürecek...

Öte yandan bugün 23'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak AK Parti'ye en az 15 belediye başkanı ve iki milletvekili katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün bir basın toplantısı düzenlemiş ve "15 belediye başkanı noktasında katılımlar olacak. İki milletvekili katılacak. Görüşmeler de sürüyor. Yeni katılımlar olabilir" demişti.

Erdoğan kapıyı araladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın, partiye geçmek isteyen diğer siyasilere de kapıyı araladığı ifade edildi. Gelecek günlerde bu sayının artacağı konuşulurken, Erdoğan’ın “Dışlayarak, dışarıda tutarak değil biz kucaklayarak bugünlere geldik. Ülkeye ve millete hizmet sevdası olan herkese kapımızı açık tuttuk. Harekete güç katacak herkesle ortak değerler etrafında buluşma irademiz dün olduğu gibi bugün de bakidir” dediği öğrenildi.

Yurt dışında yeni temsilcilikler açılacak

Toplantıda, AK Parti yurt dışı temsilcilikleri ile ilgili de bir dizi kararlar alındı. Bazı yurt dışı temsilcileri değiştirilirken, Avrupa’da Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde yeni temsilcilikler açma, hâlihazırda sayısı beş olan İngiltere, Almanya, Belçika, KKTC ve ABD’de ise temsilcilik sayısının sekize çıkarılması kararlaştırıldı.