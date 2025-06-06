AK Parti MYK’da trafik cezaları gündemde: Radar uygulaması tartışılıyor”

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte artan trafik yoğunluğu, 30 kilometrede bir kurulan sabit radarlar nedeniyle sürücülerin tepkisini çekti. Henüz yasalaşmayan yeni trafik düzenlemeleri AK Parti MYK’da gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “30 kilometrede bir radar” açıklaması, güvenlik gerekçesiyle yapılmış olsa da bazı sürücüler uygulamayı “ceza tuzağı” olarak nitelendiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ise sabit radar ve EDS noktalarını kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, ceza kesmenin değil can güvenliğini artırmanın amaçlandığını belirtiyor.

Ak Parti MYK'da şikâyetler gündeme geldi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti MYK toplantısında milletvekillerinden ve vatandaşlardan gelen radar cezalarına ilişkin yoğun şikâyetler gündeme geldi. Bazı MYK üyeleri, “Cezalarla ilgili rakamları yeniden gözden geçirmeliyiz” önerisinde bulundu.

Meclis’e yeni teklif geliyor: Cezalarda artış kapıda

Bayram sonrası TBMM’ye sunulması beklenen kanun teklifinde trafik cezalarında önemli artışlar yer alıyor. Taslakta öne çıkan düzenlemeler arasında şu maddeler yer alıyor:

* Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL ceza

* Emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 TL ceza

* Alkollü araç kullananlara 25 bin TL’den başlayıp 150 bin TL’ye kadar para cezası

AK Parti kaynakları, sadece ceza uygulamanın yeterli olmadığını, çakar kullanımı, araçtan inerek saldırı, drift atma gibi eylemlere karşı da daha caydırıcı adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.