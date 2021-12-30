AK Parti: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini yarın sabah TBMM’ye sunacağız." dedi.

Teklifin 12 maddeden oluştuğunu söyleyen Ünal, "Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve bin TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak.''