AK Parti, OHAL maddelerinde revizyona gidiyor

Bazı OHAL yetkilerini 3 yıl daha uzatan düzenlemede revizyona gidileceği açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, göz altı süreleri ile kamu personelinin ihracına ilişkin maddelerde 3 yıl olan sürenin 1 yıla çekileceğini açıkladı.

Teklifteki TMSF’nin kayyım olarak atanmasına ilişkin süre ise 3 yıl olarak korunacak.

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