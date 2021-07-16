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AK Parti, OHAL maddelerinde revizyona gidiyor

AK Parti torba teklifteki bazı OHAL yetkilerini 3 yıl daha uzatan düzenlemede revizyona gidiyor.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bazı OHAL yetkilerini 3 yıl daha uzatan düzenlemede revizyona gidileceği açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, göz altı süreleri ile kamu personelinin ihracına ilişkin maddelerde 3 yıl olan sürenin 1 yıla çekileceğini açıkladı.

Teklifteki TMSF’nin kayyım olarak atanmasına ilişkin süre ise 3 yıl olarak korunacak.

 

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