AK Parti: Olağanüstü itiraz yöntemini kullanacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesinin ardından, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yavuz, YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılması taleplerini reddettiğini hatırlatarak, "Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" açıklamasını yaptı.