AK Parti: Olağanüstü itiraz yöntemini kullanacağız

09 Nisan 2019

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesinin ardından, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yavuz, YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılması taleplerini reddettiğini hatırlatarak, "Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" açıklamasını yaptı.