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AK Parti: Seçim yenilensin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

AK Parti: Seçim yenilensin
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimin yenilenmesi isteyeceklerini bildirdi.

Yavuz, "Seçimin sonucunu çok net etkileyen durumlar var. Bu nedenle bugün Büyükçekmece'ye ilişkin olağanüstü itirazımızı yapıyoruz. Olağanüstü itiraz yolunu kullanarak, İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz diyeceğiz" diye konuştu.

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