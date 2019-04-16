AK Parti seçimin iptalini istedi

16 Nisan 2019

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya sundu.

Yavuz'un verdiği bilgiye göre dilekçede "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi" isteniyor.

İtiraz dilekçesinin yaklaşık 50 sayfadan oluştuğu, ayrıca belgelerin yer aldığı 3 bavulun da YSK'ya teslim edildiği öğrenildi.

YSK, talebi değerlendirmeden önce oy sayımının devam ettiği Maltepe'deki sonucu bekleyecek. Maltepe'de sayılmamış 50 kadar sandık kaldı. Maltepe sonucunun YSK'ya iletilmesinin ardından AK Parti'nin dilekçesi görüşülecek.

YSK çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yavuz, şöyle konuştu:

"YSK kararı hepimizi bağlar. Ama ortada bir şüphe var. Maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı.

Birbirine çok yakın oy oranı var ama geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85,5 oranında AK Parti'nin aleyhine kayda geçme söz konusu. Bir kısım oyları düzelttiğimizde, 16 bin 884 oy AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazılmış.

Sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'i mühürsüz... (Sandık başkanları ve memur üyeler) 62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Bunların arasında KHK ile ihraç edilmiş olanlar var... Ne hikmetse, yanına 'oy kullanamaz' şerhi düşmeden 5 bin 287 hükümlü, İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer almış."