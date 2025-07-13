AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı! Terörsüz Türkiye Komisyonu günler içerisinde kurulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kızılcahamam'daki kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin mesajlar veren Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair sorulara da yanıt verdi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

• Kapsamlı bir kamp gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması geniş yankı buldu. Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği nokta uluslararası platformlardan destek gören bir nokta.

"Sürecin tamamlanmasıyla istismar alanları kapanacak"

• Silah bırakma sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın silahlarını teslim etmesi terörün tamamen ortadan kalkması bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Sürecin tamamlanmasıyla istismar alanları kapanacak.

• Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun zannediyorum günler içerisinde kurulduğunu göreceğiz.

"Eleştirileri dinlemek isteriz"

• Terörsüz Türkiye süreci bir al-ver süreci ya da pazarlık süreci değildir. Eleştirileri dinlemek isteriz ama sözel bir şiddete başvururak, olanları çarpıtarak yapılanların makul bir zemini yoktur. Birkaç ay içerisinde terör örgütünün tamamen silahlarını bırakması takip edeceğimiz bir husustur.