AK Parti Sözcüsü Çelik: Azerbaycan ve Türkiye aynı geleceğe sahip

29 Eylül 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir.

Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, aynı geleceğe, aynı değerlere sahip iki ülke.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır.

Azerbaycan, topraklarını müdafaa hakkına sahiptir. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan orada işgalcidir.

Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Kimsenin Ermenistan saldırdıktan sonra Azerbaycan'a itidal tavsiye etmesi gibi bir yaklaşımı kabul edilemez.

ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez.

Ermenistan tarafı panik içerisinde. Saflarında savaşan paralı askerler olduğu ve PKK unsurlarıyla yakın bağlantıları olduğu ortaya çıkıyor. Ermenistan başbakanı bunu örtbas etmek için Türkiye'nin oraya cihatçı gruplar gönderdiğini söylüyor. Halbuki oraya yabancı unsurları getiren Ermenistan'dır.

Kaynak: AA