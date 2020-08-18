AK Parti Sözcüsü Çelik: Biden'ın açıklamaları diplomatik nezaketten çok uzak

18 Ağustos 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çok büyük acılarımızdan biri olan 17 Ağustos'un yıldönümünüydü. 'Deprem değil tedbirsizlik öldürürür' diyerek aldığımız önlemlere devam ediyoruz.

(Biden'ın) Yaptığı açıklama diplomatik nezaketten çok uzak. Sözlerinin darbecilik olduğunu fark edip seçim diyor. Biden'ın 'seçim' diye kullandığı kelime 'darbe' anlamına geliyor. Kendisi de bunu fark ettiği için özellikle 'darbe değil seçim' ifadesini kullanıyor. Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez.

Fransa Doğu Akdeniz'de provokatif bir rol üstlenmektedir. Rumlarla Fransa arasındaki anlaşma korsandır. Yunanistan boyundan büyük işler yapıyor. Uyarıyoruz. Diplomasi adına oynadığını oyuna izin vermeyiz.

İstanbul Sözleşmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Biz bütün yorumları takip ediyoruz. Burada esas olan kadını korumak ile aileyi korumak arasında biz bir fark görüyoruz. Ak Parti dünyanın en güçlü kadın hareketidir. Bizi endişelendiren kadınlara yönelik hakaret edilmesidir. Kadını korurken aile kurumunu da güçlendirmek istiyoruz.

(İsrail-BAE anlaşması) Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil

Bütün dünyada üretim ve tüketim ağları paramparça olurken, Türkiye bu süreci başarıyla yürüttü ve olağanüstü bir performans sergiledi.

AK Parti, kıyafeti, ideolojisi ne olursa olsun bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir siyasi harekettir.