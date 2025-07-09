AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir konuşma yapacak

NTV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını söyledi.

Terörsüz Türkiye gündemini değerlendiren Ömer Çelik "Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada bütün güvenlik güçleri görevlerinin başında ancak gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortam görülmüştür. Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor" dedi.

'Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor'

Sürecin öngördükleri şekilde devam ettiğini söyleyen Çelik, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artık süreç fiziken başlamıştır anlamına geliyor. Öncelik Irak olarak belirlenmiş durumda. Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacaktır. Kesinlikle üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti projesidir. Terörsüz Türkiye bölgede tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacaktır. Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor. 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir."