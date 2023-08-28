AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Toplantıda, AK Parti 4 üncü Olağanüstü Kongresi nin 7 Ekim de yapılması kararı alındı

12 Eylül günü gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu nda ise, teşkilat başkanlığı tarafından 7 Ekim de yapılacak olağanüstü kongrenin sunumu gerçekleştirilecek ve kongrenin teması oluşturulacak

Çelik'in açıklamaları şöyle: "Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Tahil koridoru konusunda yeni gelişmeler olacak. KKTC'de bir kriz yaşandı. AK Parti MKYK'sında bir kez daha KKTC'ye desteğimizi ifade ediyoruz. Büyük kongre öncesi hazırlıklarımızı MKYK toplantısında gözden geçirdik. Önümüzdeli yerel seçimlere dönük olarak değerlendirmelerimizi yaptık. En önemli koulardan bir tanesi önümüzdeki yerel seçimlerdir. Cumhurbaşkanımız, hem MKYK'mıza hem teşkilatlarımıza önümüzdeki yerel seçimlere güçlü hazırlanmaları konusunda talimatlarını vermişlerdir. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni dönemde yeniden güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için, Cumhur İttifakı'nın yönetimde olmadığı yerlerde bunun güçlü bir şekilde hayata geçmesi için gereken değerlendirmeleri yaptılar, gereken talimatları verdiler."