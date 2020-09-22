AK Parti Sözcüsü Çelik: Diplomasi isteyenlere kapımız açık

22 Eylül 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu barbarlığın hiçbir açıklaması olmaz

Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Öğrenci kardeşlerimize öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı bir dönem diliyoruz. Eğitim ile ilgili hem Sağlık Bakanlığımız hem Milli Eğitim Bakanlığımız çeşitli önlemler aldı.17 milyon öğrencimiz COVID şartları nedeniyle evlerinde eğitime devam edecekler.

Doğu Akdeniz'deki görüşmeler devam ediyor. Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz. Türkiye defalarca hem Miçotakis hem de Çipras döneminde görüşme çağrısı yaptı. Karşı taraf diplomatik görüşmelere yanıt vermedi.

Ne zaman müzakere girişimi olsa, mesela Almanya'nın aracı olduğunda yaşandığı gibi Yunanistan hep başka devletlerle korsan anlaşmalar yaptı. Türkiye büyük bir devlet aklıyla bölgesel barış ve refah amacıyla bu süreci yürüttü. Diplomasi isteyenlere kapımız sonuna kadar açık.

(Yunanistan'la istikşafi görüşmeler) Türkiye için görüşmelere başlamak açısından hiçbir sorun yoktur. Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup 'kendi hak ve menfaatlerinizden vazgeçin' derse orada müzakere olmaz. Türkiye burada koşulsuz bir müzakereden yana.

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz.

ABD'den beklediğimiz, tarafsızlık pozisyonuna geri dönmesidir. ABD'nin tarafsızlık pozisyonunu zedeleyen adımlar atmasının bölge barışına faydası olmayacağını düşünüyoruz.

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