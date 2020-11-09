AK Parti Sözcüsü Çelik: İstifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdirindedir

09 Kasım 2020

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı konusunun Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin konusu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Devlet kriziyle karşı karşıyayız, istifa eden hangi gerekçeyle istifa ettiğini söylemiyor" açıklamasına ilişkin sorulan bir soruya ise "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir" dedi.

ABD seçimlerine ilişkin ise "Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

MYK gündeminde Teşkilat Başkanlığı'nın sunumu vardı. Mali ve İdari işler başkanlığımızın sunumu vardı. İç ve dış konularla ilgili gündemdeki maddeler var. TBMM Grubundaki çalışmalar değerlendirildi

İzmir'deki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için acil müdahale geçiyor. Hane halkına 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor. Şuşa'nın kurtarılması Karabağ'daki tüm Azeri topraklarının kurtarılmasının yakın olduğu anlamına geliyor.