AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir'i AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız

AK Partili Ömer Çelik, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Şehir Buluşmaları'nda gençlerle bir araya geldi.

Çelik, yerel seçimlerde yeniden zaferi hedeflediklerini dile getirerek "Hizmet alamamış" deyince ilk akla gelen yerlerden birinin İzmir olduğunu ifade etti.

Çelik, "Bu güzel İzmir'imiz, bu belediyenin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu yüzünden bütün İzmirli vatandaşlarımızın her birinin hak ettiği hizmetlere bir türlü kavuşamıyor" dedi.

AK Partili yönetici, şöyle devam etti: "İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da büyüterek bu sefer İzmir'imizi Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Onların bunların demokrasi demesine, özgürlük demesine, hizmet demesine bakmayın. Bunların demokrasisi, bunların özgürlüğü sadece kendilerine çalışır. Bu millete çalışmaz."

'Diktatör nasıl olurmuş seyrediyoruz'

CHP'yi de eleştiren Çelik, bu partinin seçimlerde özgürlüklerden söz ettiğini hatırlattı.

Çelik, şöyle konuştu: "Bol bol 'Demokrasi' dediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkıp hiç utanmadan 'Diktatör' diyorlar. Şimdi seçim kaybetmesine ve ağır bir yenilgi almasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yaptığı şeyleri görünce diktatör nasıl olurmuş hep beraber gözümüzün önünde bir seyrediyoruz ama ona bir şey hatırlatayım ben, siyaset tarihinde diktatörlerin bir özelliği vardır. Diktatörler halklarına karşı tankın topu arkasına saklanmaktadır. Halkla iç içe giremezler. Halkı gördükleri zaman kaçarlar. Bütün siyaset tarihinde böyledir. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızsa milletiyle beraber tankın, topun tüfeğin üzerine yürüdü."