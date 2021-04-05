AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Emekli amirallerin yayınladığı bildiri ile ilgili tüm tartışmaları izliyoruz. Tarihte geçmişte gördüğümüz gibi siyasete müdahale teşebbüsüdür.

MYK'miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır.

Bu bildiri karşısında aslında geçmişteki geleneği sürdürerek demokrasi iklimini zehirleme teşebbüsüne neden oluyorlar. Baştan aşağı reddediyoruz. Siyasi ve hukuki olarak en güçlü tepkiyi vereceğiz.

Bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz. Tek hizmet etmediği şey, Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'nin demokrasisi, sivil siyasetidir.

Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır. Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler.

Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar.

Muhtıra siyasetinin ve muhtıra gazeteciliğinin mutasyona uğramış biçimiyle karşı karşıyayız. Örgütlü bir kötülük olduğunu ifade ediyorum.

Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı, sessiz kalmayınca 'ifade hürriyeti' diyerek bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar.