AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırıyı başlatan İsrail'dir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Nükleer tesislerin üzerine bomba yağdırılıyor. Sızıntı tehlikesi her an bölgeyi daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir.

İşin ilginci şudur: İran, nükleer anlaşmalara taraf bir ülke. İsrail ise nükleer silahları olmasına rağmen nükleer anlaşmalara taraf bir ülke değil. Buna rağmen, İran'ın nükleer silah üreteceğini öne sürerek saldırıyor. Cumhurbaşkanımız, 'Bölgemizde hiçbir ülkenin nükleer silahının olmamasını istemiyoruz' demişti.

Bu çatışmaların hiçbiri yokken, Birleşmiş Milletler'e katılım için gittiğimiz New York'ta birçok liderle görüşme yaptı Cumhurbaşkanımız. O zaman da Netanyahu'nun görüşme isteğini kabul etmişti. Orada da söylemişti, başkalarının nükleer silahlanmasına karşısınız ama kendiniz nükleer silah üretiyorsunuz diye.

İran tarafının açıklamalarından anlıyoruz ki onlar da müzakere devam ettiği için hiçbir saldırı olmayacağını değerlendirmişler. Ama İsrail'in doğrudan müzakere masasına saldırdığı görülmüştür.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının petrol fiyatlarından tedarik zincirlerine kadar birçok olumsuz etkisi olacaktır. Ama burada nükleer tehlike ortadayken, nükleer tesislerin üzerine bomba yağdırılırken, bütün bölgeyi felakete sokacak şekilde İran bombalanırken iki şey dikkat çekiyor. Birincisi nükleer tehlike konuşulmuyor, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konuşuluyor. İkincisi saldırgan taraf İsrail olmasına rağmen, İsrail'in saldırganlığı hakkında konuşmayanlar İran'ın karşılık vermemesi gerektiğini söylüyor. Halbuki saldırıyı başlatan İsrail'dir. Bunlar, saldırgan tarafın korunmasından başka bir anlama gelmiyor. İsrail, bugün doğrudan hastane, üniversite gibi sivilleri etkileyen saldırılar yapıyor."