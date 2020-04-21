AK Parti Sözcüsü Çelik: Salgınla kapsamlı bir şekilde mücadele ediyoruz

21 Nisan 2020

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

2. Dünya Savaşı sonrası en büyük kriz ile karşı karşıyayız.

Bildiğimiz hayatta köklü değişiklikler oldu. Tarih boyunca salgınlar hep ülkelerin ilişkilerini etkiledi.

Çok uzun zamandır dünyanın öncelikli gündemi terördü. Ülkemiz bu salgına hazırlıklı yakalandı. Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir.

Efsanevi Avrupa dayanışmasının bu virüs karşısında maalesef darmadağın olduğu tablolar görüldü.

NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır.

Salgınla kapsamlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Gelişmiş ülkelerin sağlık politikaları insan odaklı değil.

Ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz. Merkezi bir koordinasyonla bu işleri yürütmek gerekir.

Salgınla planlı bir mücadele olmalıdır. Salgınla mücadele için genelgelere uyulmalıdır.

Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak.

Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlandı.

Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi.

Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor.

Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok. Devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır.

Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir.

Kaynak: AA