AK Parti Sözcüsü Çelik: Salgınla mücadelede en büyük düşmanımız rehavettir

15 Haziran 2020

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bingöl’deki depremde bir güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Dün gece itibarıyla Pençe Kartal operasyonu başlamıştır. Son derece başarılı bir şekilde teröristlerin sözde yerleri barınakları imha edilmiştir. Bu saldırı alanları yok edilmiştir. PKK başta olmak üzere bütün terörist unsurlar hedeftir. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkürlerimizi tebriklerimizi iletiyoruz.

Salgınla mücadelede en büyük düşmanımız rehavettir, maske-mesafe-temizlik üçgenine ne kadar riayet edersek o kadar hızlı normalleşiriz.

Libya halkının tamamına desteğimiz sürecek.Fransa'nın Hafter desteği trajediye dönüşüyor. Türkiye Sarrac hükümetinin yanındadır. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz.