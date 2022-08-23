AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim zamanında yapılacak

ANKARA (DÜNYA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcıları ve parti yöneticileri ile seçim gündemiyle bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda AK Parti’deki bütün birimlerin görüşlerinin ortaya konulduğunu ve teşkilatların çalışmasının değerlendirildiğini söyledi.

Toplantıların seçime kadar süreceğini ifade eden Çelik, gazetecilerin sorusu üzerine seçim takviminde bir değişiklik olmayacağını, seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek, “Erken seçim söz konusu değil.” dedi.

Çelik, seçim beyannamesinin toplantıda ele alındığını belirterek” 2023'teki seçimlere yönelik Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine bizim yapacağımız katkı, bu çerçevede değerlendirildi.” Açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük programında yer almayan sürpriz toplantıya, hem parti yönetimi, hem AK Parti Meclis Grubu hem de bakan düzeyinde katılım olması dikkat çekti. AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir toplantıya katılan isimler arasında yer alıyor.