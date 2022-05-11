AK Parti Sözcüsü Çelik: Sığınmacıları katillere teslim edemeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'sığınmacı' tartışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da tepki gösterdi. Çelik, "Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gelen sığınmacılar gelişmiş ülkelere gitmek istiyordu. Ve her birisi Akdeniz'den botlarla Batı'ta gitmeye çalıştı. Akdeniz bir sığınmacı mezarlığına dönüştü. (Aylan bebek hatırlatması) O fotoğrafın sorumlusu başta oturan kişidir" açıklamasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini de kullanmıştı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var.

Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında çok üzücü şeyler söyledi. Siyasi partiler arasındaki mücadele siyasi rekabettir. Kılıçdaroğlu'nun bir rekabet siyaseti değil, husumet siyaseti içinde hareket ettiğini görüyoruz. 'Emperyalistlerin maşası' diyor, aynen iade ediyor, şiddetle kınıyoruz. Birisi değer bir maşa arıyorsa Türkiye Cumhurbaşkanı ile empati kurmak yerine Esad rejimiyle kim empati kuruyorsa maşa odur.

Yine Cumhurbaşkanımızın, yönetimimizin arkasında durduğu konu Mavi Vatanımız. Türkiye Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumak için mücadele verirken, CHP'de bir kişi 'Bu bizi zora düşürür' dedi. Yunan Dışişleri Bakanı'nın sözlerinin bu arkadaşlarla paralel olması manidardır. Maşa aranıyorsa buraya bakılmalıdır."

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

Kılıçdaroğlu'nun son konuşması hükümetimize, Kabinemize karşı nefret ve husumet siyasetidir."