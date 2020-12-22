AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşı oy veriyor diye eleştiremezsiniz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "'Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehdit sırası çiftçilere gelmiş. AK Parti'ye oy veren çiftçileri tehdit etmiş. Normal şartlarda eleştirmek gerekiyor ama artık bunlar yadırganmaz hale geldi. Politikaları eleştirebilir, demokratik bir hakkıdır bu. Bir partiyi eleştirmek başka o partiye oy veren vatandaşları eleştirmek çok farklı bir şeydir. Tehdit siyasetine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür." dedi. Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı ile ilgili ise"Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Şunu söylüyorlar, 'Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor'. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabilir ama bu hariciyenin yapısının bozulması anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

Cezaevinde çıplak arama iddiaları ile ilgili de Çelik, "Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor." ifadesini kullandı.