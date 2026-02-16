AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Batı Şeria açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki hakimiyet çabalarına ve Netanyahu hükümetinin genişlemeci politikalarına sert tepki gösterdi.

İsrail yönetiminin işgal altındaki topraklarda yürüttüğü faaliyetleri "mekansal soykırım" olarak nitelendiren Ömer Çelik, bölgedeki hukuksuzluğun giderek derinleştiğine dikkat çekti.

Çelik, paylaşımında, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması 'mekansal soykırım'dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür" ifadelerini kullandı.