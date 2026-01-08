AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Çelik, Özel'in ifadelerinin bir kez daha siyasetin sınırlarını aştığını savundu.

CHP Genel Başkanı'nın siyaset üretmediğini öne süren Çelik, Özel'in söylemlerini sert sözlerle eleştirdi. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir."

Çelik, Özel'in açıklamalarının Türkiye'de ve dünyada ciddiye alınacak bir karşılığı bulunmadığını ileri sürerek eleştirilerini sürdürdü. Bu kapsamda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özgür Özel'in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır. Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel'in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."