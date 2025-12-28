AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, Özel'in gündeme getirdiği iddiaların kamuoyunda karşılık bulmadığını belirterek, bu çıkışların "kötü bir siyaset siciline" yeni sayfalar eklediğini ifade etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP yönetiminin söylemlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanlığı bir ‘dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel Başkanı ile ‘yalan siyaseti' arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor."

Cumhurbaşkanının siyasi duruşunun hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda takdir edildiğini savunan Çelik, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır"

Açıklama, siyasi tartışmaların karşılıklı sert söylemlerle devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.