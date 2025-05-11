AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barışa yönelik kararlı duruşunun ve Türkiye'nin güvenilir bir diplomasi adresi olmasının küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümünde öne çıktığını ifade etti.

Çelik, paylaşımında, uluslararası düzeyde çatışma ve savaş kışkırtıcılığına yönelik sorumsuz açıklamaların arttığı bir dönemde bulunulduğunu belirtti. Bu süreçte, bazı ülkelerin bir bölgede barış talep ederken başka bir yerde çatışmaları körüklemesinin ciddi bir tutarsızlık oluşturduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanımızın diplomasisi en güvenilir iradedir"

Ömer Çelik, günümüz küresel tablosunda, uluslararası kurumların etkisinin azaldığını ve diplomasinin geri plana itildiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır. Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir. Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarf ettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır."