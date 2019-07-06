AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

06 Temmuz 2019

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi." dedi.

"Son derece normal bir çalışmadır"

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir... Tabii ki bir çalışma yapılacaktır. Bu işin doğası gereğidir. Son derece normal bir çalışmadır. Bir performans ölçümü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden."

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA