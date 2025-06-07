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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaştı. Çelik, "Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı. Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sn Zeyrek'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ