AK Parti Sözcüsü Çelik’ten SDG açıklaması: Önemli bir eşik geçildi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’de terör örgütü SDG’nin feshedilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediğini belirten Çelik, SDG’nin feshedilmesinin ülkenin iç bütünlüğünün güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

“Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de yaşanan çatışmaların en yoğun olduğu dönemlerde Suriyelilerin korunması için büyük bir mücadele verdiğini belirten Çelik, “Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir” ifadelerini kullandı.

Çelik, SDG’nin feshedilmesinin ardından Suriye’nin iç bütünlüğünün güçlendirilmesi açısından önemli bir eşiğin geçildiğini kaydetti.

Şara yönetiminin adımlarına dikkat çekti

Suriye yönetiminin izlediği politikaları da değerlendiren Çelik, Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımlarının ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını belirtti.

Bu adımların Suriye’nin geçmişte yaşadığı sorunlardan uzaklaşarak daha sağlam bir geleceğe ilerlemesine katkı sağladığını ifade etti.

“Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” mesajı

Çelik, “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” hedeflerinin Türkiye’nin yakın coğrafyasına yönelik planlara karşı güçlü bir iradeyi temsil ettiğini belirtti.

Suriye ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği ve refahı için atılacak adımları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluşturduğu “kardeşlik siyaseti”nin bir gereği olduğunu ifade etti.