AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Terör örgütü kendini feshetmeli'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörist başı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Hangi adla olursa olsun Irak'taki ve Suriye'deki bütün unsurları ve uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendini feshetmelidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, pazarlık süreci gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Şöyle bir konu gündeme getiriliyor; ‘Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?’ Bir kere daha ifade ettik ki; burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Milletimizin değerleri konusunda bir al-ver süreci söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

"Bunun esası terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır"

Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte asıl amacın terörsüz Türkiye olduğunun altını çizen Çelik, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı, bütün Ortadoğu’da başlayan karanlık süreçlere karşı, bütün bu dalgayı göğüsleyecek yeni bir mesaj, davet, çağrı olarak ortaya çıkmıştır.

Bunun esası terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bu çerçevede, terör örgütünün silahlarını bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır. PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun, Irak ve Suriye’deki bütün uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendi kendisini feshetmelidir."