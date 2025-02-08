AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Özgür Özel'e sert Filistin eleştirisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin politikasına yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Çelik, Özel’in, ABD’nin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sessiz kaldığı yönündeki açıklamaları için "siyasi tarihin en şuursuz işleri" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca Filistin davasına güçlü destek verdiğini ve ulusal ile uluslararası her platformda Filistin’in haklarını savunduğunu vurguladı. Erdoğan’ın, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasını siyasi hayatının temel ilkelerinden biri olarak gördüğünü belirtti.

Çelik ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas’a yönelik değerlendirmelerinde, Hamas üyelerini "öz vatanını savunan kişiler" olarak nitelendirdiğini ve bu tutumunu uzun yıllardır sürdürdüğünü ifade etti. Özgür Özel’in ise İsrail’in saldırıları sırasında Hamas’ı terörist olarak tanımladıktan sonra geri adım attığını ve bu tutumunun çelişkili olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin konusundaki hassasiyetinin dost ve düşman herkes tarafından bilindiğini belirten Çelik, Özel’in bu konudaki eleştirilerini "siyasi dalalet" olarak değerlendirdi. Çelik, Erdoğan’ın yalnızca Türkiye’nin değil, insanlık vicdanının da sözcüsü olduğunu ifade etti.