AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Uluslararası toplum harekete geçmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sert bir dille kınayarak, bu saldırıların bölgeyi ateş çemberine çevirdiğini ifade etti.

Çelik, İsrail'in saldırgan politikalarının bölge barışına büyük zarar verdiğini belirterek, "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de devam eden soykırımla birlikte Lübnan'a ve BM Barış gücüne yönelik saldırılar, bölge ve dünya barışı için büyük bir tehdittir" dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun eylemlerinin uluslararası hukuku, devletlerin egemenliğini ve küresel barışı hiçe saydığını vurguladı.

Uluslararası toplumun bu saldırgan politikalara karşı harekete geçmesinin insanlık adına gerekli olduğunu belirten Çelik, “Netanyahu'nun şebekesi bölgemizi ateş çemberine çeviriyor. Uluslararası toplumu, bu soykırımcı şebekeye karşı harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.