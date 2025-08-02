AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert 'Filistin' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin konusundaki tutumunu hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, Özel’in sözlerinin Filistin’in herhangi bir yerinde duyulması halinde “İsrail propagandasının bir uzantısı” olarak görüleceğini ifade etti.

Bu söylemin, Filistin davasını gerçekten destekleyen hiç kimse tarafından ciddiye alınmayacağını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır bu konuda net ve ilkeli bir tutum sergilediğini söyledi.

“Erdoğan’ın siyasi iradesine dil uzatmak acizliktir”

Çelik, Erdoğan’ın kararlarını alırken yalnızca Hakk’ın rızasını ve halkın duasını gözettiğini, hiçbir siyasi odaktan ya da kişilikten çekinmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı’nın, İsrail’in siyonist politikalarını henüz dünya kamuoyu bu kadar tepki göstermemişken dahi cesurca eleştirdiğini hatırlatan Çelik, bu tavrın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da takdir topladığını belirtti.

15 Temmuz gecesi ailesiyle birlikte doğrudan hedef alınmasına rağmen Erdoğan’ın zerre kadar geri adım atmadığını söyleyen Ömer Çelik, bu siyasi duruşun tüm dünyada “irade” kavramıyla özdeşleştiğini ifade etti.

Hamas tartışması ve Filistin duruşu

Açıklamasında Özgür Özel’in Hamas’a ilişkin ifadelerine de değinen Çelik, CHP liderinin önce Hamas’ı “terör örgütü” gibi nitelendirmeye çalıştığını, ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atarak “terör eylemleri yapıyor” dediğini hatırlattı.

Bu söylemin yalnızca İsrail’in saldırgan siyasetiyle aynı dili kullanan çevreler tarafından benimsendiğini vurgulayan Çelik, Erdoğan’ın ise geçmişte ABD’deki bir programda Hamas’a “vatanlarını işgale karşı savunan vatanseverler” dediğini ve bu tutumunun yıllardır değişmediğini ifade etti.

Ecevit benzetmesine tepki

Çelik, Özgür Özel’in, rahmetli Bülent Ecevit’in Filistin politikasına atıf yaparak bugünkü CHP çizgisini meşrulaştırmaya çalışmasını da eleştirdi.

Ecevit’in DSP’yi kurarak CHP ile arasına çizgi çektiğini belirten Ömer Çelik, bu tür benzetmelerin dayanaksız olduğunu ve tarihi gerçekliklerle örtüşmediğini savundu.

CHP’ye milli güvenlik eleştirisi

Açıklamasında CHP’yi genel anlamda dış politika ve güvenlik konularında da eleştiren Ömer Çelik, Mavi Vatan tezine karşı çıkan, Türkiye’nin Suriye’deki meşru operasyonlarını eleştiren, Libya’da Türkiye dostu hükümete karşı duran, Azerbaycan’ın Karabağ’daki haklı mücadelesine iftiralar yönelten siyasi söylemlerin CHP içinden geldiğini ifade etti.

“CHP’yi siyasetsizlikten kurtarmaya çalışmalı”

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye yönelik her çıkışının, aslında CHP’deki siyasetsizlik hâlini ve skandalları örtme amacı taşıdığını savunan Çelik, Özel’in bu eleştirileriyle sık sık tarihi hatalara düştüğünü belirtti.

Özel’in, Erdoğan’ın siyasi çizgisinden ders alarak daha yapıcı ve ilkeli bir siyaset üretmesi gerektiğini söyleyen Çelik, CHP liderinin enerjisini eleştiriye değil, partisini sorumlu bir çizgiye çekmeye harcamasının Türkiye açısından daha faydalı olacağını vurguladı.