AK Parti: 'Tam kanunsuzluk' başvurusu yapılmadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 'tam kanunsuzluk' başvurusunun henüz yapılmadığını açıkladı.
İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya tam kanunsuzluk itirazı başvurusu yapıldığı haberlerinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, henüz başvurunun yapılmadığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "(Başvuruda bulunuldu) şeklindeki haberler doğru değildir." dedi.
Yavuz, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir. “Başvuruda bulunuldu” şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz.
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, "Büyükçekmece başvurusu ve İstanbul'da tam kanunsuzluk başvurusunun birlikte görüşülmesini istedik" demişti.