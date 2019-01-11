AK Parti Trabzon adayları belli oldu
AK Parti Trabzon adaylarını tanıttı. Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçelerinde MHP'nin desteklenmesine karar verildi.
AK Parti'nin Trabzon adayları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.
AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de olduğu gibi bu ilde de bazı ilçelerden aday göstermeyerek Cumhur İttifakı gereği MHP'yi destekleme kararı aldı.
Buna göre Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçelerinde MHP'li adaylar desteklenecek.
Trabzon adayları şöyle:
Büyükşehir: Murat Zorluoğlu
Akçaabat: Osman Nuri Ekim
Araklı: Recep Çebi
Arsin: Muhammet Sait Gürsoy
Beşikdüzü: Harun Demirci
Çaykara: Hanefi Top
Dernekpazarı: Mehmet Aşık
Düzköy: Yılmaz Ankara
Hayrat: Salih Öztel
Köprübaşı: Ali Aydın
Maçka: Koray Koçan
Of: Salim Salih Sarıoğlu
Ortahisar: Ahmet Metin Genç
Sürmene: Rahmi Üstün
Tonya: Osman Beşel
Vakfıkebir: Muhammet Balta
Yomra: İbrahim Sağıroğlu
Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (MHP)
Şalpazarı: MHP adayı Refik Kurukız (MHP)