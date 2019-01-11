AK Parti Trabzon adayları belli oldu

11 Ocak 2019

AK Parti'nin Trabzon adayları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de olduğu gibi bu ilde de bazı ilçelerden aday göstermeyerek Cumhur İttifakı gereği MHP'yi destekleme kararı aldı.

Buna göre Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçelerinde MHP'li adaylar desteklenecek.

Trabzon adayları şöyle:

Büyükşehir: Murat Zorluoğlu

Akçaabat: Osman Nuri Ekim

Araklı: Recep Çebi

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy

Beşikdüzü: Harun Demirci

Çaykara: Hanefi Top

Dernekpazarı: Mehmet Aşık

Düzköy: Yılmaz Ankara

Hayrat: Salih Öztel

Köprübaşı: Ali Aydın

Maçka: Koray Koçan

Of: Salim Salih Sarıoğlu

Ortahisar: Ahmet Metin Genç

Sürmene: Rahmi Üstün

Tonya: Osman Beşel

Vakfıkebir: Muhammet Balta

Yomra: İbrahim Sağıroğlu

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (MHP)

Şalpazarı: MHP adayı Refik Kurukız (MHP)